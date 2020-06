Ranieri: “Danilo ha dato un cazzotto a La Gumina”

Se la prende con l’arbitro Claudio Ranieri al termine della sconfitta per uno a due col Bologna. Il tecnico blucerchiato reclama un rigore per i suoi e anche sull’azione del penalty rossoblù recrimina per un intervento di Medel:

“Ho visto cose che voi umani conoscete bene, c’è stato un giocatore del Bologna che ha dato un cazzotto in faccia a La Gumina. Qui le regole cambiano sempre. Ci è stato detto che Colley era in fuorigioco…Poi sull’azione che porta al loro rigore Medel entra a gamba tesa su uno dei nostri”.