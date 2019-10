Ranieri: “Abbiamo perso per un episodio”

Rammaricato il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri al termine della partita che ha visto il Bologna tornare alla vittoria al Dall’Ara. Per l’allenatore blucerchiato il brutto primo tempo ha indirizzato la partita, meglio nella ripresa:

“Noi non siamo stati bravi nel primo tempo – ha affermato – Abbiamo concesso loro fiducia sbagliando passaggi e ripartenze, così ci hanno messo in difficoltà sulle fasce. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, siamo partiti forte e alla fine il risultato ci condanna per un episodio. La reazione c’è stata, tra l’altro abbiamo letto male la situazione del primo gol, e anche sul secondo non abbiamo schermato. Però credo che usciremo da questa situazione”.