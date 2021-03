Ranieri: “A Bologna per vincere, ma loro hanno grandi giocatori. Punto di forza? L’attacco”

Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla trasferta del Dall’Ara, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato del momento della sua squadra, soffermandosi anche sul Bologna, avversario di giornata. I blucerchiati sono reduci dal pareggio beffa contro il Cagliari, arrivato nel recupero. Si parte proprio da questo episodio:

“Quando prendi gol al 95′ ti dispiace perché con i due punti in più eravamo in una posizione ancora più tranquilla perchè, come dico sempre, la Serie A non è ancora conquistata. E’ tutto l’anno che siamo fuori dalla zona calda, sono nove giornate che siamo nella parte sinistra della classifica e vogliamo restarci. Però dobbiamo ancora lottare perchè ci sono squadre che, giustamente, vogliono scavalcarci di nuovo”.