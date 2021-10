Raimondo, Stivanello e Motolese protagonisti con l’Italia Under 18

I tre giovani ritornano dopo le partite con la nazionale Under 18

È terminata, nella giornata di sabato scorso, la spedizione dei giocatori della Primavera rossoblù – Antonio Raimondo , Riccardo Stivanello e Mattia Motolese – con la Nazionale Under 18 allenata da Daniele Franceschini .

Gli azzurrini sono volati a Novi Sad per affrontare i pari età della Serbia. Nella prima gara, giocata giovedì scorso, le formazioni si sono equivalse, visto l’1-1 al termine dei 90’ regolamentari: alla rete di Samuele Vignato al 7’, su rigore conquistato da Raimondo, ha risposto Kabic al 52’. L’attaccante numero 9, che conta già tre reti in quattro apparizioni in campionato, è stato sostituito al 75’.