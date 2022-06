Raimondo: “Mi ispiro a Cavani”

Dopo una grande stagione in Primavera e una finale scudetto con l'Under 18, l'attaccante rossoblù è stato convocato dalla nazionale italiana per i Giochi del Mediterraneo. Tripletta nella seconda partita del girone per Raimondo contro la Grecia e ora sogna un futuro in A con il Bologna, club che gli ha rinnovato il contratto fino al 2027: "Mi ispiro a Cavani - le sue parole dopo la tripletta riportate dal Carlino - Sogno il Mondiale con la nazionale e anche la Champions, ma il primo obiettivo è giocare in pianta stabile in Serie A". Terminati i Giochi del Mediterraneo, Raimondo andrà per un breve periodo in vacanza e poi si aggregherà in ritiro a Pinzolo.