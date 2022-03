Raimondo e Stivanello convocati in Nazionale Under 19

I due rossoblù convocati dal c.t. Nunziata

Altra chiamata in azzurro per Antonio Raimondo e Riccardo Stivanello, convocati dal tecnico Carmine Nunziata per uno stage con la Nazionale Under 19, da domenica 13 a martedì 15 marzo, presso il Centro Sportivo “Novarello Villaggio Azzurro”.