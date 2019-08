Raimondi: “Bologna-Pisa si giocherà all’Arena”

Il Bologna è ormai prossimo all’esordio ufficiale in stagione, con la partita valevole per il terzo turno di Coppa Italia alle porte. I rossoblu affronteranno il Pisa, squadra neopromossa in Serie B. Ieri ad assistere alla partita del secondo turno tra Pisa e Potenza c’era l’assistente tecnico del Bologna, Gabriel Raimondi, ex giocatore del Pisa.

Queste le parole rilasciate da Raimondi ai microfoni di pisainvideo.it: “Il Pisa mi è piaciuto, ha mantenuto l’idea di gioco che aveva fatto le sue fortune la scorsa stagione. Sono sorpreso dell’atletismo in campo con questo caldo. Mi farà piacere tornare all’Arena anche se da avversario. Posso dire in maniera ufficiosa che si giocherà all’Arena perché al Dall’Ara ci sono ancora i lavori in corso. Il regolamento in questi casi prevede l’inversione di campo. Per il Bologna non sarà facile, sia come partita in sé che dal punto di vista ambientale, immagino uno stadio caldissimo. Come esordio ufficiale dei ragazzi rossoblu non sarà affatto facile. Mi aspetto una gara bella e vibrante, sarà bello per il Pisa ri-ospitare dopo tempo un club di Serie A. Auguro ai nerazzurri tutto il meglio possibile per la prossima Serie B.”