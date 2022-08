Procede spedita la campagna abbonamenti in vista della prossima stagione: c'è tempo fino al 21 agosto per sottoscrivere la propria tessera.

Il Corriere di Bologna in edicola questa mattina evidenzia come sia già stata raggiunta quota 12.000 abbonamenti a due settimane dalla chiusura della campagna. "Considerate le ultime stagioni fortemente condizionate dal Covid e per come si è chiusa la stagione scorsa, il dato conseguito finora non è negativo - si legge sul quotidiano - Raggiungere la stessa quota di abbonati del 2019-20 quando furono 15.375 sarà difficile, ma già eguagliare il dato del 201819 con 13.708 sarebbe un buon risultato".