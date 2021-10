Radio Rai – Moratti: “I rossi di Bologna-Milan, un momento di severità improvvisa”

Massimo Moratti, parlando del pareggio nel derby d'Italia, si è soffermato sulla direzione arbitrale di Bologna Milan

Massimo Moratti , ex presidente dell'Inter, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Rai, commentando il pareggio tra Inter e Juventus, si è soffermato anche su alcuni episodi arbitrali in Bologna Milan. Queste le sue dichiarazioni:

"Di principio gli arbitri lasciano giocare durante la partita, anche se a volte non succede, penso ai rossi in Bologna - Milan, in cui ci sono momenti di severità improvvisa - le sue parole - Può essere giustissima, ma giocare con uno o due uomini in meno può cambiare totalmente il match. Così come il rigore di ieri a San Siro ha cambiato la partita e non mi è sembrato qualcosa di grave o che obbligasse a intervenire eccessivamente".