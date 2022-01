Dalla Vite: “Arnautovic gioca per la squadra, sicuramente arriverà in doppia cifra”

"Ricordiamoci sempre che non è mai stato al 100% fisicamente. Però è sempre andato in campo in qualsiasi condizione, e questo bisogna riconoscerglielo. Non ha fatto molti gol, ma il suo compito è quello di risolvere le partite sporche, non si può essere delusi adesso dal suo rendimento. Il suo acquisto è stato un salto di qualità non solo per lui, ma per la squadra, per i compagni, per il gioco, ha alzato il livello del Bologna. Sicuramente lui è il primo ad essere scontento di tutta la situazione".