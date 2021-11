Burreddu: “Curioso di vedere Viola. C’è la necessità di valorizzare Skov Olsen”

Giorgio Burreddu, giornalista di Stadio, in collegamento radiofonico su Radio Nettuno Bologna Uno, ha parlato della prossima sfida e del Bologna in generale:

"C'è sempre qualche spia di allerta, ma c'è fiducia su entrambi, speriamo che possano essere a disposizione. C'è curiosità su Viola, che sarà convocato, potrebbe sostituire lo svedese in caso di forfait, ma sarebbe meglio averlo a disposizione, Viola può vedersi anche dopo a partita in corso, per vedere cosa può dare di diverso."