Radio 1909 – Dalla Vite: ” Domenica toccherà a Barrow, dovremo essere bravi a non dare punti di riferimento”

Intervistato in diretta in esclusiva su Radio 1909, Matteo Dalla Vite, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato della prossima partita e del Bologna in generale:

" Arnautovic deve risolvere i suoi problemi visto che finalmente era tornato al gol e si era sbloccato, giocava meglio ed era il fulcro del gioco. Se non ce la farà toccherà ancora a Barrow, con tanti cambi di posizione tra lui e Sansone, per sfruttare il fatto di non dare punti di riferimento lì davanti. il Bologna non deve fare l'errore di andare uomo su uomo, perché se perdi un duello ti salta completamente il banco, il Torino sa farlo e sa come farlo, noi no"