Rabotti: “Bologna penalizzato dal Var, bene Bigon a farsi sentire”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Doriano Rabotti che ha parlato di Sassuolo-Bologna e in particolare del rosso mostrato a Hickey. Ecco il suo commento:

“Sull’espulsione di Hickey, l’errore più grosso lo commette il Var, ma anche La Penna ha le sue responsabilità. Il problema è che se all’arbitro si mostra solo il fermo immagine e non il video, si fa un’idea diversa e sbagliata che falsa il tutto. A Nasca sarà spiegato che il Var in quella situazione non doveva intervenire perché La Penna aveva già dato una sua valutazione. L’intervento di Hickey non è brutto, ma ingenuo”.