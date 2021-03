Rabotti: “Non è solo questione di fame, il Bologna ha dei limiti. Arbitri? Deve esserci uniformità”

Nel corso di Pomeriggio in Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, è intervenuto Doriano Rabotti per parlare del momento del Bologna, reduce dalla sconfitta di Napoli e prossimo ad affrontare la Sampdoria domenica al Dall’Ara. Si parte dall’episodio del gol annullato a Palacio contro i partenopei:

“E’ stato giusto annullare il gol di Palacio, perchè la regola è stata modificata. Ora non si può ostacolare in nessun modo il rinvio del portiere, anche se è un caso limite. Ospina calcia addosso a Palacio che rimane immobile e alza solo il piede. Poi si può discutere se il regolamento sia giusto o meno. Ci deve però essere un’uniformità di giudizio in tutte le gare. Ad esempio il rigore non dato al Bologna a Cagliari sul mani di Nandez, è stato però dato al Crotone questo weekend”.