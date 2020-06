Rabotti: “Non è ancora il miglior Bologna. C’era rigore su La Gumina”

Intervenuto nell’edizione odierna di Sport Today, Doriano Rabotti ha parlato della sfida tra Bologna e Sampdoria. Il giornalista ha commentato l’incontro dei ragazzi di Mihajlovic, partendo dagli episodi chiave, alla gestione della squadra, fino alle proteste di Ranieri nel post-partita.

“Il Bologna ha faticato molto per larghi tratti della partita. Ha vinto perché la panchina rossoblu è superiore a quella della Sampdoria, e soprattutto per il calo dei ragazzi di Ranieri. L’ingresso di Barrow ha spaccato la partita. Non si vede ancora il miglior Bologna, quello che ci faceva sognare durante la prima parte di campionato. Probabilmente i problemi di formazione impediscono a Mihajlovic di provare anche qualche cambio di formazione”.