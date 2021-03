Rabotti: “Nessuna rottura tra Sinisa e la società. Antov? Serve pazienza”

Nel corso di Pomeriggio in Rossoblù, è intervenuto Doriano Rabotti per fare il punto della situazione in casa Bologna, che domani affronterà il Cagliari alla Sardegna Arena. Si parte dall’esordio di Antov, annunciato anche da Sinisa Mihajlovic:

“Domani giocherà Antov, come ha ammesso lo stesso Mihajlovic in conferenza stampa. La scelta non mi stupisce perchè fin da subito i tecnico ha riposto grande fiducia nel difensore bulgaro, vedendolo bene in allenamento. Non dobbiamo aspettarci chissà cosa, anche perchè la piazza di Bologna non è molto paziente: l’esempio è Soumaoro, che ora viene elogiato ma che è stato criticato da molti nelle sue prime due uscite stagionali. Se l’ex Cska Sofia farà una partita di qualità, non bisogna esaltarlo troppo invocando di aver trovato il nuovo Beckenbauer. Ci vuole del tempo per fare alcune valutazione, e non essere vittima dell’attimo”.