Rabotti: “Napoli superiore al Bologna. Orsolini sopravvalutato? Dico che…”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Doriano Rabotti, che ha trattato diversi temi. Si è parlato delle convocazione di Soriano in nazionale, di Bologna-Napoli e di Orsolini. Ecco le sue parole:

“Mancini punta molto sui giovani, ma ha chiamato Soriano per la sua duttilità a occupare diversi ruoli e può tornargli utile. La convocazione in nazionale è il giusto premio per un giocatore che sta facendo molto bene, se lo merita”.