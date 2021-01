Rabotti: “L’attacco del Bologna può fare meglio. Sanabria? Lo prenderei subito”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Doriano Rabotti ha commentato il momento del Bologna, dando una sua opinione sulla stagione rossoblù e sul mercato. Ecco le sue parole:

“Il Bologna farà qualcosa sul mercato se si presenterà l’occasione giusta. Se non si individuasse un profilo giusto per la punta, si continuerà con Barrow centravanti in alternativa a Palacio. I rossoblù cercano un attaccante giovane e che sia di una via di mezzo come tipologia di giocatore tra Palacio e Santander, serve qualcuno che faccia gol ma che continui comunque a far giocare la squadra. Barrow dava la sensazione di potersi sbloccare contro il Verona, ma la fase offensiva non mi ha entusiasmato. Il potenziale offensivo dei rossoblù è superiore rispetto a quello che abbiamo visto finora”.