Rabotti: “Infortuni? E’ la seconda volta che la sosta porta male”

Intervenuto a Sportoday su E’Tv, il collega Doriano Rabotti ha commentato la situazione in casa Bologna a pochi giorni dalla sfida con la Juventus.

“E’ la seconda volta che la sosta porta male, nella prima si era fatto male Danilo, ora Medel e Tomiyasu. Poi c’è Destro acciaccato fin dalla partita in casa contro la Roma, quando aveva subito un duro contrasto. Ci saranno cambiamenti obbligati e questa cosa non aiuta una squadra in cerca di identità tra difficoltà oggettive come ad esempio la malattia del mister”.