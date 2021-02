Rabotti: “Incrinato il rapporto con Mihajlovic? Nel calcio tutto si può curare con la pomata dei punti”

Intervenuto a Sportoday ospite di Alessio De Giuseppe, il collega del Resto del Carlino Doriano Rabotti ha parlato della vicenda del video virale durante l’adunata dei tifosi prima di Bologna-Benevento:

“Può darsi che con un altro risultato le cose oggi sarebbero diverse – ha affermato – Credo però che il punto vero della situazione sia la diversa percezione che si ha di quello che è successo. Questo è uno dei casi in cui il fatto concreto si ingigantisce o si sminuisce in base alle percezioni che si hanno. Chi non è esposto all’ambiente social magari ha una percezione più morbida del fatto”.