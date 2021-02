Rabotti: “Prossime due partite da non sbagliare. Barrow punta? Si è perso del tempo”

Intervenuto a Pomeriggio in Rossoblù, Doriano Rabotti ha fatto il punto sul momento del Bologna, a due giorni dall’importante sfida contro il Parma. Ecco le sue parole:

“Il Bologna nelle prossime due gare si giocherà molto. Si trova sul confine tra chi deve stare tranquillo e chi invece iniziare a preoccuparsi. Per questo contro Parma e Benevento i rossoblù devono confermare il successo contro il Verona. Il Bologna è più forte dei ducali, il punto di forza dei rossoblù è la fase offensiva e deve sfruttare quella. Bisogna vedere anche con che formazione scenderà in campo il Parma. Negli ultimi anni Kucka è risultato spesso decisivo. Questa seconda parte di campionato Mihajlovic la sfrutterà per aggiustare il modulo, potrebbero esserci variazioni nel 4-2-3-1. Vorrei vedere un 3-4-1-2, con Soriano dietro a Orsolini e Barrow“.