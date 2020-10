Rabotti: “Europa difficile. Mi intriga Balotelli. Su Orsolini…”

Ospite di Francesca Bolognini a Radio Nettuno Bologna 1, Doriano Rabotti, ha parlato così di Europa e altre tematiche:

“Europa? Non si può andare in Europa e pensare di essere protagonisti, va fatto un percorso graduale. Andare in Europa sarebbe già un gran traguardo, ma quest’anno è difficile. Difficile non perchè il livello della squadra è peggiorato, cosa che non penso assolutamente, ma per la sfortuna che ruota attorno al Bologna con i tanti giocatori infortunati a lungo termine”.