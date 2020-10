Rabotti: “Dominguez ha bisogno di spazio, 5.5 al mercato. Su Skov Olsen…”

Ospite di Francesca Bolognini a Radio Nettuno Bologna 1, il collega del Resto del Carlino Doriano Rabotti, si è espresso così su Dominguez:

“I centrocampisti del Bologna hanno tutti caratteristiche diverse. Forse i più simili sono Poli e Medel per capacità in interdizione, anche se Poli fa più inserimenti. Visto che il modulo è quello, le scelte vedono Schouten titolare e uno al suo fianco. Dominguez ha bisogno di spazio per valorizzare una sua caratteristica, il dinamismo. Giocare con lui nei 2 di centrocampo vuol dire esporsi a rischi, perchè da mediano fa fatica”.