Rabotti: “16 sconfitte sono troppe. Antov? Per me verrà riscattato”

"16 sconfitte sono tante, troppe. La vera differenza sta nella cultura sportiva che abbiamo noi e quella di Joey Saputo. Il presidente rossoblù non ha il sacro fuoco del risultato che altri hanno, ha un'impronta più imprenditoriale che sportiva. Al tifoso importa il risultato e vorrebbe che si arrivasse a obiettivi più ambiziosi in tempi più brevi. Chiaramente ci sono gli intermediari come Fenucci, Bigon, Di Vaio e Sabatini che questa cultura devono capirla e quindi ci si aspetta da loro che si possa andare in questa direzione. Il Bologna in questo campionato non ha reso al massimo del suo valore e non ha espresso tutto il suo potenziale".