Qui Virtus – Udoh a un passo

L'ex Utah Jazz pronto a diventare il centro titolare delle V Nere

La trattativa per l'ex giocatore del Fenerbache nelle ultime ore ha subito un'accelerata, con i bianconeri che hanno sorpassato il Partizan di Obradovic, anche loro interessati al pivot nigeriano. Sistemato il ruolo di cinque, per completare il roster manca solo un play-guardia. Intanto ieri si è presentato Kevin Harvey, che si è detto felice della scelta di giocare per le V Nere, reputandolo un club non inferiore a nessun'altro.