Qui Verona – Juric alla prova del nove

Momento no per il Verona dopo la sconfitta contro il Crotone: non vince da 7 gare e in casa da tre mesi

Redazione TuttoBolognaWeb

Piccolo momento di crisi in casa Verona, prossima avversaria dei rossoblù domani sera al Bentegodi. La squadra di Juric non ha mai trascorso otto partite di seguito senza vincere, e in questa stagione è alla settima consecutiva. L'Hellas, poi, non vince in casa tra tre mesi.

La sconfitta contro il Crotone ha portato ulteriore scompiglio in casa scaligera, con l'allenatore croato che ha definito irrispettosa la linea societaria adottata per il futuro. Il tecnico è sempre in sospeso tra una riconferma e un addio, nonostante una stagione in cui ha raggiunto nuovamente l'obiettivo ed è ancora in corsa per il decimo posto, proprio come il Bologna: le comunicazioni avvengono solo tramite uscite pubbliche. C'è da sciogliere più di un nodo dunque, a partire dal caso Setti, indagato per autoriciclaggio e appropriazione indebita.

Fonte-Stadio