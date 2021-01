Qui Verona – Ecco chi non ci sarà contro il Bologna

Il Bologna scenderà in campo contro il Verona domani alle 15 al Dall’Ara, match valido per la diciottesima giornata. Se Mihajlovic recupera alcune pedine fondamentali(Skorupski, De Silvestri, Sansone e Svanberg), dall’altra parte Juric deve ancora rinunciare ad alcuni suoi giocatori per la trasferta in Emilia.

Tra le fila degli scaligeri mancheranno infatti per infortunio i lungodegenti Vieira, Benassi, Favilli, e Veloso, e a questi si è aggiunto anche Ceccherini, out contro i rossoblù per un’infiammazione al tendine. Recuperato invece Lazovic, che ha svolto il suo primo allenamento ieri. Juric ha confermato in conferenza stampa che sarebbe già pronto per giocare titolare.