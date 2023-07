Qui Valles – Pomeriggio di riposo, ma non per Motta

Pomeriggio libero per il Bologna che oggi si è allenato solo in seduta mattutina mentre l'attività di rafting prevista è stata annullata causa maltempo. I giocatori hanno potuto riposare in hotel in vista degli ultimi giorni di lavoro che già da domani riprenderanno con doppie sedute in vista dell'amichevole di sabato a Rovereto contro il Palermo .

Riposo per tutti dunque, ma non per il mister e il suo staff. Thiago Motta, con i suoi collaboratori, ha infatti deciso di sfruttare il pomeriggio senza allenamenti per recarsi ugualmente alla Fussball Platz di Valles e lavorare in ufficio sulla pianificazione dei prossimi giorni e sulla cura di qualche dettaglio tecnico-tattico dopo una settimana intera di ritiro. Si sistemano gli ultimi dettagli per non lasciare nulla al caso e far arrivare il Bologna pronto al via ufficiale della stagione in agosto, preceduta dalla tournée in Olanda con amichevoli contro Utrecht e Az Alkmaar. Domani si riprende a lavorare duro con allenamento alle 9.30 e alle 17 e conferenza di Lucumi alle 15.45.