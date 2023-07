Qui Valles – Partitella a campo intero: ecco le formazioni provate da Motta

Una sola seduta di allenamento oggi per il Bologna di Thiago Motta sotto una leggera pioggerella che ha abbassato le temperature di Valles. Ancora discreta presenza di tifosi alla Fussball Platz in Pusteria e prima vera partitella a campo intero per i rossoblù che si apprestano a vivere l'ultima parte di ritiro. Dopo le prime esercitazioni di conduzione e possesso palla, si è passati alle prime prove di formazione miste in vista della seconda amichevole fissata per il 22 luglio a Rovereto contro il Palermo.