Qui Valles – Il ricco programma di oggi

Giornata intensa quella di oggi per i tifosi rossoblù presenti a Valles e che potranno vedere i loro beniamini partendo dalla mattina per arrivare a tarda sera.

Per quanto riguarda gli allenamenti in campo ci saranno due sedute alle ore 9.30 e alle ore 17, intervallate dalla conferenza di Nico Dominguez alle ore 15.45 nella sala stampa del campo di Valles. Alla sera, invece, festa di paese con balli tradizionali e banda boema e alle ore 20.30 il saluto della squadra in centro a Valles.