Qui Valles – Il programma di oggi

Giornata di mezzo riposo per il Bologna che oggi si allenerà in seduta unica.

Non sono previste al momento sedute pomeridiane o conferenze stampa ed è attualmente in programma solo una seduta di allenamento al mattino alle ore 9.30 alla Fussball Platz di Valles. Nel pomeriggio la squadra farà attività di team building effettuando rafting in una delle località del luogo.