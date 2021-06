Qui Under 17 – Sconfitta in semifinale contro il Genoa

Si spegne in semifinale il sogno scudetto dei ragazzi di Vigiani

Nel primo tempo, la fase di studio delle due squadre viene spezzata dal Genoa, con Bornosouzov al 5’, il cui tiro si spegne tra le braccia di Bagnolini. Al 9’, invece, è il Bologna a farsi vedere, con Raimondo a prendersi l’attenzione del portiere avversario con un gran sinistro fuori area diretto verso l’incrocio dei pali, deviato poi in calcio d’angolo. Al 34’ la conclusione di Bornosouzov in area viene toccata quel tanto che basta da Motolese per non impensierire Bagnolini. Lo stesso portiere casalingo, al 39’, cala il sipario delle occasioni nei primi 45’, alzando il tiro di Toniato dalla distanza.

Nella ripresa, il neo-entrato Romano pareggia al 54’, realizzando sul secondo palo un cross sulla destra. Le offensive del Grifone non si fermano e, dopo una strepitosa parata di Bagnolini sul colpo di testa di Bornosouzov, trovano ancora realizzazione al 62’, in ripartenza su assist del proprio attaccante per Accornero. Da quel momento, il Bologna prende dominio del terreno di gioco, ma tirando poco in porta. Al 94’, l’ultima azione disperata spinge Casadei e compagni a spingersi in area, lasciando campo libero agli avversari per segnare il definitivo 1-3 ancora con Accornero al 94’.