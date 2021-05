Qui Under 17 – Pareggio per 1-1 con il Sassuolo

Termina 1-1 lo scontro al vertice tra Sassuolo e Bologna Under 17

La squadra allenata da Luca Vigiani è stata l’unica del Settore Giovanile a scendere in campo nel weekend. I rossoblù non sono riusciti a concretizzare il sorpasso in classifica a discapito dei neroverdi e si trovano secondi con due punti in meno e una gara da recuperare contro la Reggiana. Il prossimo turno vedrà l'Under 17 sfidare il Parma. Ecco di seguito la classifica e il tabellino di Sassuolo-Bologna: