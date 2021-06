Qui Under 17 – E’ semifinale scudetto di categoria

1 di 2

Semifinale scudetto

L’Under 17 di Luca Vigiani batte 2-1 il Benevento ai quarti di finale del campionato e approda alla semifinale, evidenziandosi come una delle quattro migliori squadre di categoria in Italia per la prima volta. In gol, per i rossoblù, Anatriello e Raimondo.

Nel primo tempo, una partita ostica trova la prima offensiva di marca sannita al 23’, quando Malva entra in area e serve a rimorchio Valentino, sulla cui conclusione si immola Corazza. Quattro minuti dopo risponde il Bologna con Casadei su calcio di punizione, terminato tra le braccia di Muraca. Sul finire della frazione, a spezzare l’equilibrio ci pensa Anatriello al 47’: Mazia assiste Casadei subendo fallo, il direttore di gara concede il vantaggio, così il capitano imbuca per Corazza, bravo a pescare il numero 10 che facilmente porta in vantaggio i rossoblù.

Nella ripresa, gli ospiti vanno vicini al pareggio al 55’, impedito solamente da un monumentale Bagnolini, bravissimo a opporsi sul colpo di testa di Malva da distanza ravvicinata. Due minuti dopo, la palla persa in fase di costruzione favorisce Pellegrino, autore del gol dell’1-1. Il match si infiamma e al 65’ c’è una tripla occasione per i locali, con protagonista Muraca: prima impedisce a Raimondo il nuovo vantaggio, la successiva rovesciata di Amey si stampa sulla traversa e, a concludere l’azione, è una zuccata di Motolese, sulla quale è ancora bravissimo l’estremo difensore ospite. Al 71’ risponde ancora alla grande Bagnolini, che a tu per tu ferma Maiese. Al 76’, il lancio di Maltoni scombussola la linea difensiva sannita, Raimondo ne approfitta anticipando difensore e portiere, avviandosi verso la porta e segnando facilmente. A undici minuti dal termine, la felicita per l’approdo in finale è sporcata dalla doppia ammonizione di Stivanello.

Grazie a questa vittoria, i rossoblù sfideranno il Genoa, giovedì 24 giugno, tra le mura amiche.