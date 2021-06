Qui Under 13 – Caccia al titolo regionale contro l’Imolese

Domani alle 17.30 la finale regionale del Torneo Under 13

I 2008 del Bologna , domani alle 17.30, sfideranno l’Imolese Calcio 1919 presso lo stadio comunale “Negrini” di Castenaso (BO) nella gara valida per la finale regionale del Torneo Under 13 PRO.

Il match si giocherà in tre tempi da 20’ ciascuno. In caso di parità, i due supplementari si svilupperanno in 5’ ciascuno; nel caso l’equilibrio persistesse, la contesa si deciderà ai calci di rigore.