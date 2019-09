Qui Udinese, Tudor: “Bologna squadra forte, ma in alcune zone…”

Ha parlato poco fa a Udine anche Igor Tudor alla vigilia di Udinese-Bologna. Il tecnico dei friulani ha voluto togliere un po’ di pressione alla squadra non parlando di partita decisiva, anche se importante. E sul Bologna ha detto che…

“Partita decisiva? Per cosa dovrebbe esserlo? Sono tutte parole inutili, io devo solo preparare la squadra nel miglior modo possibile e tutte le partite sono importanti. Faremo una buona gara con le nostre armi e i giocatori sono motivati”.

Si passa poi al Bologna: “E’ una squadra forte in alcune zone, meno in altre. Sappiamo che davanti sono bravi e dovremo prepararci bene. Orsolini è un giocatore di talento, ma non c’è solo lui. Hanno esperienza e qualità in mezzo, hanno investito per allestire una buona rosa confermando giocatori importanti. Sarà una bella partita. Sinisa Mihajlovic? Gli siamo tutti molto vicini”.