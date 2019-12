Qui Udinese, squadra in ritiro

La sconfitta di Roma evidentemente ha lasciato qualche strascico in casa Udinese che nel giro di tre giorni avrà due partite casalinghe importanti: il Bologna in Coppa Italia e il Napoli in campionato.

La squadra da ieri sera è ufficialmente in ritiro per preparare la partita contro i rossoblù in programma domani sera alla Dacia Arena. Il ritiro potrebbe durare fino alla sfida con il Napoli. Ancora incognito invece il futuro della panchina. La società vorrebbe confermare Luca Gotti in prima linea fino a Natale e poi scegliere il nuovo allenatore dopo l’esonero di Tudor.