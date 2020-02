Qui Udinese, Prodl e De Maio ancora out

Anche in casa Udinese il lavoro in vista della trasferta di Bologna non si è fermato. Per gli avversari dei rossoblu oggi si è lavorato con una seduta video, prima di spostarsi in palestra. I friulani si sono poi spostati in campo dove hanno poi svolto un’esercitazione tecnica sui passaggi prima di completare con il lavoro tattico.

A differenza del Bologna, decimato da infortuni e squalifiche, l’Udinese ha potuto contare sulla quasi totalità dei suoi giocatori. Gli unici ad aver svolto un programma differenziato sono i due difensori Prodl e De Maio. L’austriaco arrivato in questa sessione di mercato sta recuperando la condizione migliore. Per l’ex rossoblu invece continuano i problemi muscolari che potrebbero costringerlo a guardare i compagni nuovamente dalla tribuna. A riportarlo è il sito ufficiale dell’Udinese.