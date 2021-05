Qui Udinese – Gli indisponibili per il Bologna

Ecco gli assenti per la gara di sabato

In casa bianconera non preoccupa la botta alla tibia sinistra subita da Kevin Bonifazi contro la squadra di Pirlo. Il centrale ex Torino, che sarà valutato in questi giorni dallo staff medico, dovrebbe essere così a disposizione di Gotti per la sfida contro i rossoblù. In dubbio invece Fernando Llorente, rimasto in panchina contro la Juve, e ancora alle prese con dolori alla schiena. Assenti certi invece Deulofeu e Braaf, che hanno già terminato la stagione, così come anche i lungodegenti Jajalo, Nestorovski e Pussetto.