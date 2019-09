Qui Udinese, ballottaggio in attacco

Qualche problema di formazione per Igor Tudor domani contro il Bologna.

A Rodrigo De Paul squalificato si aggiunge una contrattura alla schiena rimediata da Lasagna a Verona, per questo motivo domani in avanti dovrebbe giocare Pussetto, in gol col Bologna l’anno scorso, in coppia con uno tra Okaka e Nestorowski. Per quanto riguarda le altre scelte, in mezzo Fofana, Mandragora e Walace dovrebbero giocare con Larsen e Sema sulle fasce. Difesa spazio per De Maio, Troost Ekong e Samir, dovrebbe riposare Becao.