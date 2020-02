Qui Udinese, attacco in difficoltà: un gol nelle ultime quattro

Problemi non solo in casa Bologna.

Se i rossoblù sono spesso criticati per la tenuta difensiva, venti partite consecutive con almeno un gol subito, l’Udinese ha messo in mostra una certa difficoltà offensiva nell’ultimo mese. Nelle ultime quattro partite di campionato i friulani hanno segnato una sola rete, quella di De Paul a Brescia (finita uno a uno). La squadra di Gotti non vince in campionato dal 12 gennaio (Udinese-Sassuolo 3-0) e da lì in avanti ha segnato solo tre gol nelle ultime sei partite (in mezzo c’è la sconfitta tre a due a San Siro col Milan) con uno score di quattro sconfitte e due pareggi.