Qui Udinese, a Bologna si cerca la prima vittoria esterna del girone di ritorno

L’Udinese cerca a Bologna la sua prima vittoria del girone di ritorno. Il vantaggio sulla zona rossa è di appena quattro punti e gli ultimi risultati non sono stati entusiasmanti. L’occasione è ghiotta, il Bologna ha la rosa ridotta ai minimi termini e sulla carta i favoriti sono sicuramente i friulani. Gotti l’Emilia la conosce bene, ci ha lavorato assieme a Donadoni e nonostante i bei ricordi collezionati qui, vuole sgambettare la formazione di Mihajlovic nella sua rincorsa all’Europa.

Con i soli De Maio e Prodl out, Gotti potrà scegliere dalla sua formazione pressoché al completo. Confermato il 5-3-2 sono due principalmente i dubbi del tecnico friulano. Il primo è sull’out di sinistra con il ballottaggio Zeegelaar-Ter Avest per la casacca da titolare, con il primo leggermente in vantaggio. Il secondo invece è sull’attaccante da affiancare a Okaka. La scelta è tra Nestorovski e Lasagna, con il macedone che potrebbe soffiare il posto all’italiano.

Formazione Udinese (5-3-2): Musso; Zeegelaar, Nuytinck, Ekong, Becao, Stryger Larsen; Fofana, Mandragora, De Paul; Nestorovski, Okaka. All. Gotti.

Fonte: la Gazzetta dello Sport.