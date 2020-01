Qui Toro, Sirigu e il malcontento dei tifosi: “Giocare in casa è sempre più difficile”

Un clima di insoddisfazione a Torino nei confronti della squadra granata. Nonostante la vittoria di Roma e il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Genoa, l’ambiente torinista è scontento delle prestazioni della squadra, con mugugni udibili anche dalla tv durante le partite casalinghe. Questo clima difficile è stato avvertito anche dalla squadra, soprattutto dal portiere Sirigu:

“Giocare in casa è diventato sempre più difficile – si legge su Tmw – Dopo appena dieci minuti di partita si percepiva il malcontento e noi in campo lo avvertiamo. Avere un ambiente unito è sempre stata la nostra forza e ora invece gli avversari ne approfittano. Stiamo cercando in tutti i modi di riconquistare la fiducia dei tifosi. Il Bologna? Dobbiamo dimenticare Roma e la Coppa Italia e concentrarci su una partita complicata. Lotteremo su ogni pallone, è l’unico modo per uscire da un momento non semplice”.