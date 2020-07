Qui Toro – Cordata interessata all’acquisto del club

Urbano Cairo, al termine di una stagione deludente, ha affermato di non voler vendere la società, ma un gruppo di imprenditori piemontesi sarebbe pronto a farsi avanti.

Stamattina, come riporta Tmw, ha parlato Simone Salvetti, in rappresentanza dell’advisor Console and Partners, annunciando l’esistenza di un pool di imprenditori italiani e che opera nel torinese interessato ad entrare nel Torino: “Già oggi vogliamo parlare con Cairo – ha affermato – Per ora preferiamo rimanere nella massima riservatezza ma c’è un pool di imprenditori italiani pronti ad essere coinvolti per un progetto importante che coinvolga sia il settore giovanile che la squadra femminile”.