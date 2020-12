Qui Torino, un assente contro il Bologna per squalifica

Nel posticipo della dodicesima giornata, sono scese in campo Roma e Torino.

I granata, al minuto 14′, si sono trovati in dieci uomini per il doppio giallo mostrato a Singo. Giampaolo, quindi, contro il Bologna dovrà rinunciare all’esterno classe 2000 che finora stava stupendo tutti in questo inizio di stagione.