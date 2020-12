Sartori (Toro News): “Senza una vittoria Giampaolo potrebbe essere esonerato”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Gianluca Sartori di ToroNews ha fatto il punto sul momento del Torino, reduce dalla sconfitta contro la Roma e con Giampaolo a rischio esonero. Queste le sue parole:

“La partita contro la Roma è giudicabile fino a un certo punto. Al ’15 i granata avevano già un uomo in meno per l’espulsione di Singo, non è stato facile affrontare i giallorossi in inferiorità numerica. Dopo il 3-0 si è vista una reazione di orgoglio, Belotti ha trovato il gol, Bonazzoli e Bremer hanno sfiorato il 2-3. E’ vero che la Roma si è un po’ affievolita, ma il Torino ha dimostrato di essere una squadra viva”.