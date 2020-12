Qui Torino, Giampaolo si gioca la panchina contro il Bologna

Dopo la sconfitta per 3-1 di ieri contro la Roma, il Torino si trova all’ultimo posto insieme al Crotone, con la peggior difesa del campionato.

Numeri impietosi per i granata, a conferma del fatto che il lavoro di Marco Giampaolo non sta portando i suoi frutti finora. Le difficoltà del Torino in questo avvio di stagione sono state molte: 1 sola vittoria contro il Genoa, 3 pareggi e 8 sconfitte. Domenica alle 12.30 contro il Bologna il tecnico si giocherà la panchina e, in caso di mancata vittoria, potrebbe rischiare l’esonero. A saltare nel caso ci sarebbero anche alcuni giocatori che finora non hanno reso secondo le aspettative. Lo riporta Tuttomercatoweb.