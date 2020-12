Qui Torino – Giampaolo nei guai: poche ore per preparare il Bologna

Oltre il Bologna, l’avversario del Torino domani sarà il calendario. Gli uomini di Giampaolo hanno infatti giocato giovedì sera contro la Roma all’Olimpico e, causa diritti televisivi, gli è toccato il match di mezzogiorno contro un Bologna che invece ha avuto una notte di riposo in più giocando di mercoledì sera.

Anche l’anno scorso, con Walter Mazzarri in panchina, i granata subirono lo stesso trattamento, affrontando in trasferta di mercoledì sera la Lazio e il derby tre giorni dopo contro la Juve. I problemi di Giampaolo sono anche di formazione, soprattutto sugli esterni, con Ansaldi e Murru infortunati e Singo squalificato, le opzioni sono due: Edera esterno nel 3-5-2 oppure Vojvoda e Rodriguez e un ritorno alla difesa a quattro. In tal caso Lukic trequartista alle spalle di Bonazzoli e capitan Belotti.

Fonte-Gazzetta