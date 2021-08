Qui Ternana, Lucarelli: “Vogliamo evitare brutte figure”

Le parole dell'allenatore della formazione umbra

"Il nostro obiettivo a Bologna sarà quello di non prendere imbarcate, vogliamo soprattutto evitare di fare brutte figure. Tra noi e loro però ci sono non una, ma due categorie di differenza. Il Bologna infatti ormai è consolidato da anni in Serie A con uno tra gli allenatori più bravi della categoria, noi invece ancora non sappiamo se siamo pronti per la B. La partita del Dall’Ara sarà una passerella. Mihajlovic? Quando ci giocavo contro, spesso a fine partita avevo mal di testa. Sui calci d’angolo ero sempre l’uomo sul palo corto quindi mi toccava respingere di testa tutte le sue sassate. Per non parlare di quando calciava le punizioni e stavo in barriera sperando che non mi colpisse. Mihajlovic è diventato davvero un grande allenatore. Uno tosto che fa giocare bene le sue squadre, sempre con una mentalità offensiva".