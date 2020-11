Qui Spezia, Picco quasi pronto: debutto il 16 dicembre contro il Bologna

Stanno per essere ultimati i lavori di adeguamento dello stadio Picco di La Spezia. La squadra ligure fino ad ora ha giocato le partite casalinghe al Manuzzi di Cesena, ma presto potrebbe riabbracciare l’impianto di casa.

‘Lo Spezia Calcio comunica che i lavori di adeguamento dello stadio “Alberto Picco” stanno volgendo al termine secondo i tempi prestabiliti, permettendo così lo svolgimento del sopralluogo per la verifica dei criteri infrastrutturali, in programma per la giornata di lunedì 30 novembre’ si legge nella nota. Questo significa che se la verifica avrà esito positivo, la prima partita casalinga della squadra di Italiano sarà il 16 dicembre proprio contro il Bologna. Lo Spezia aveva inizialmente deciso di debuttare il 5 dicembre contro la Lazio, ma le tempistiche per lo spostamento dell’impianto Var ora al Manuzzi hanno spinto la dirigenza a posticipare il debutto al 16.